Paukenschlag in der Kupferbranche: Nur zwei Monate nachdem die EU-Kommission der Wieland Werke AG (Ulm) die Übernahme der Flachwalzsparte des Hamburger Konzerns Aurubis untersagt hat, will das Ulmer Unternehmen nun in den USA den Marktführer Global Brass and Copper (GBC) übernehmen. Beide Unternehmen haben eine Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Der börsennotierte US-Konzern erwirtschaftete zuletzt mit 1900 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,85 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro).

Wieland Werke Ulm EU stoppt Aurubis-Teilverkauf Wie erwartet hat die EU-Kommission dem Kupferkonzern Aurubis beim geplanten Verkauf einer Sparte dazwischen gefunkt. Die Hamburger orientieren sich nun neu.

Das Familienunternehmen Wieland, das Europas größter Kupferverarbeiter ist, bietet den Aktionären 44 Dollar pro Aktie an. Das sind 27 Prozent mehr als der Aktienkurs vom 9. April. GBC wird damit mit knapp 860 Millionen Euro bewertet. Die Fusion steht aber noch unter dem Vorbehalt der Behörden. Laut Wieland-Chef Erwin Mayr ergänzen sich beide Unternehmen gut, sowohl von den Kompetenzen als auch von der geographischen Ausprägung.

Wieland-Aufsichtsratschef Fritz-Jürgen Heckmann sieht in der freundlichen Übernahme die Chance, eine globale Präsenz aufzubauen. „Das ist eine einzigartige Gelegenheit in der 200jährigen Geschichte der Wieland-Gruppe, sagte Heckmann. Das Großunternehmen hat bundesweit vier Fabriken sowie Gesellschaften in mehr als 60 Ländern und kam zuletzt mit 7000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro.

Wieland gehört der Ulmer Unternehmerfamilie Schleicher. Die Rohre, Bänder, Profile und andere Halbzeuge von Wieland stecken in Fußbodenheizungen, Wasserleitungen und -hähnen, Schlüsseln, Weißer Ware, in Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Fahrzeugen, Münzen und vielem mehr.

Das könnte dich auch interessieren: