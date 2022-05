Der Krieg in der Ukraine hinterlässt sinnbildlich auch in den Weizenfeldern tiefe Spuren, die Auswirkungen auf die ganze Welt haben – und die globale Getreideversorgung beeinflussen. So sind die Einfuhrpreise für Getreide im Vergleich zum Vorjahrsmonat um mehr als 53 Prozent sind gestiegen, wie ...