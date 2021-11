Corona in Baden-Württemberg

Eigentlich sind die Menschen vor allem vor Weihnachten in Kauflaune. Daran kann auch eine Pandemie wenig ändern. Doch die strengen Regeln machen Einkaufen in den Innenstädten schwierig. Händler im Südwesten wie der Geschäftsführer von Euronics in Biberach sind alarmiert.