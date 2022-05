Den stotternden Motor mit dem letzten Tropfen Benzin am Morgen des 1. Juni an die Tankstelle zu fahren, ist keine gute Idee. Angesichts der deutlichen Steuersenkungen auf Benzin und Diesel erwarten die Verbände an diesem Tag einen Ansturm auf die Zapfsäulen. Mit ungewohnten Wartezeiten rechnet der...