Batteriezellen Viel Staatsgeld für deutsche Batteriefabriken

Berlin / Dieter Keller

Bis Ende März 2019 soll feststehen, an welchen Standorten in Deutschland Fabriken zur Fertigung von Batterizellen für Elektroautos gebaut werden. Noch vor Ende dieses Jahres will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorstellen, welche Firmen sich an den voraussichtlich drei Konsortien beteiligen. Dafür gebe es „wachsendes Interesse“. Die Produktion soll 2021 anlaufen.

Nach einem Treffen mit EU-Energiekommissar Maros Sefcovic wollte Altmaier noch keine Namen nennen. Im Gespräch sind unter anderem der Ellwanger Batteriehersteller Varta, der Chemiekonzern BASF sowie der Autobauer Ford. Auch über VW wird spekuliert. Für Standorte haben sich fast alle Bundesländer ins Gespräch gebracht. Insbesondere die bisherigen Braunkohle-Reviere in der Lausitz und in Nordrhein-Westfalen hoffen auf neue Arbeitsplätze. Pro Fabrik rechnet Altmaier mit 1000 bis 2000 Stellen.

Der Wirtschaftsminister hat ehrgeizige Ziele: Im Jahr 2030 sollen 30 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Batteriezellen aus deutscher und europäischer Produktion befriedigt werden. So will er den Automobilstandort Deutschland erhalten und stärken. Dafür will der Bund bis 2021 insgesamt 1 Mrd. € als zeitlich begrenzte Anschubhilfe zuschießen. Sefcovic befürwortet dies ausdrücklich, obwohl staatliche Beihilfen in der EU eigentlich verboten sind. Er nennt Airbus als Vorbild. Auch der europäische Flugzeugbauer brauchte massive staatliche Hilfe vom Staat.

Mit den Batteriezellen sollen nicht nur Elektroautos bestückt werden, sondern auch Schiffe, Busse oder Häuser. Zunächst sollen die derzeit üblichen Lithium-Ionen-Batterien gefertigt werden und erst später neue Generationen. Für die erste Stufe einer Fabrik rechnet Altmaier mit Investitionen von 500 Mio. €. Interesse an einer Zusammenarbeit gibt es auch in anderen EU-Ländern, etwa in Polen, Österreich und Franrkeich.