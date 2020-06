In den nächsten Wochen bekommen 44 Prozent aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld. Am wenigsten gibt es in der Landwirtschaft mit 225 Euro im Westen und 155 Euro im Osten, am meisten in der kunststoffverarbeitenden Industrie mit 2513 Euro beziehungsweise 1531 Euro.

Urlaubsgeld als wichtiger Beitrag in Zeiten von Kurzarbeit

Zu diesem Ergebnis kommt das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aufgrund einer Online-Umfrage, an der sich mehr als 53 000 Arbeitnehmer beteiligt haben. Angesichts der Millionen von Kurzarbeitern sei das Urlaubsgeld ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Einkommen, sagte Studienleiter Thorsten Schulten. Welchen Einfluss die Rezession auf die Höhe habe, sei noch nicht zu beurteilen.

Große Unterschiede zwischen Osten und Westen

In tarifgebundenen Unternehmen erhalten 71 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld, in Firmen ohne Tarifvertrag nur halb so viele. Das ist auch der Grund dafür, dass im Osten nur jeder Dritte eine Sonderzahlung erhält, im Westen dagegen fast jeder Zweite, und meist sind die Beträge auch noch deutlich unterschiedlich. Erhöht wurde das tarifliche Urlaubsgeld in der Hälfte der 22 untersuchten Branchen, meist um ein bis 3,5 Prozent. Im öffentlichen Dienst und in der Stahlindustrie wird das Urlaubs- mit dem Weihnachtsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammengefasst.