Es ist vielleicht der aufregendste Moment auf der Sommerreise durch Baden-Württemberg: Per Liveschalte über Pasadena in Kalifornien auf die Raumstation ISS startet die Wirtschaftsministerin ein Experiment. „BEC go!“, ruft Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in ihr Mikrophon. „Ups, Sorry!“, scha...