Kommentar Dieter Keller zur Entwicklung des Immobilienmarkts Unsinnige Förderung

Berlin / Dieter Keller

Wer derzeit eine Baufirma oder einen Handwerker sucht, hat seine liebe Not: Sie sind bis zur Halskrause ausgelastet. In dieser Situation noch die Nachfrage durch Maßnahmen wie das Baukindergeld anzuheizen, führt nur zu steigenden Preisen. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, hätte es nicht des Wirtschaftsweisen Lars P. Feld bedurft. Das hätte auch jeder seiner Studenten an der Uni Freiburg spätestens im zweiten Semester gewusst.

Nur bis zur Politik hat es sich nicht herumgesprochen, genauer gesagt zur CSU, die diese Förderung unbedingt durchsetzen musste. Sie hilft hauptsächlich Familien, die auf den Zuschuss vom Staat gar nicht angewiesen wären. Zumal die beste Wohnbauförderung die niedrigen Kreditzinsen sind.

Das Baukindergeld ist das beste Beispiel dafür, wie unüberlegt derzeit die Wohnbaupolitik der großen Koalition ist. Sie hilft nicht, den Anstieg der Mieten und der Wohnungspreise zu bremsen. Im Gegenteil heizt sie diese sogar noch an. Nötig sind mehr und günstigere Grundstücke sowie einfachere und schnellere Planungsverfahren. Gerade letzteres könnte es zum Nulltarif geben. Staatliche Eingriffe wie die Mietpreisbremse oder noch Härteres dagegen schreckt hauptsächlich Investoren ab. Auch um das zu erkennen, braucht es kein Studium. Die Politik kann nicht alles richten, auch wenn sie so tut.