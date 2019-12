Eine Lupe vor das Auge geklemmt, die Arme auf einem Spezialtisch abgelegt, gibt Robert Härting winzige Tropfen Öl auf ein Uhrwerk. „Dafür braucht man eine ruhige Hand“, erklärt der Uhrmachermeister. Es gibt Tage, da weiß Härting schon bevor er in die Werkstatt kommt, dass er erst mal keines der empfindlichen Uhrwerke reparieren wird. „Wenn ich im Stress bin, muss ich erst zu Ruhe kommen.“ Damit er und seine Partnerin sich auf die filigrane Arbeit konzentrieren können, läuft in der Werkstatt klassische Musik. „Das hilft runterzukommen“, sagt die Uhrmachermeisterin Vanessa Moll.

Die beiden haben Anfang des Jahres das Schmuckgeschäft und die Uhrenwerkstatt ihrer Eltern in der Ehinger Innenstadt übernommen. „Wir sind uns des Risikos bewusst“, sagt Moll. „Eine Nachfolge ist in unserer Branche sehr schwierig.“ Beinahe wöchentlich höre sie von Kollegen, die ihr Geschäft aufgeben. „Das darf einen nicht entmutigen und immerhin wächst so unser Einzugsgebiet.“ Inzwischen kommen ihre Kunden aus einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern.

Spezialität: Die Restauration alter Uhren

Um sich zu etablieren, müsse jedes Geschäft eine Nische finden, sagt Härting. „Wir haben uns auf die Restauration von Uhren, die älter als 50 Jahre sind, spezialisiert.“ Aber solche Revisionen seien teuer. Zwei- bis dreimal müssen sie jedes noch so kleine Teil des Uhrwerks in die Hand nehmen, wenn sie ein in die Jahre gekommenes Modell warten. „Das kostet Zeit“ – und die Kunden letztlich Geld.

Deshalb agiert das Paar zudem als Großhändler für Schweizer Uhrenhersteller und betreibt ein Schmuckgeschäft. Von ihrem Laden und der Werkstatt leben zu können, sei dennoch eine Herausforderung. „Ohne den Verkauf ginge es nicht. Er macht die Hälfte unseres Umsatzes aus.“

Für Uhren und Schmuck gibt jeder Haushalt jährlich 112 Euro aus

Vor allem neue Kunden zu gewinnen, sei schwierig – auch, weil Moll und Härting auf günstigen Modeschmuck in ihrer Auslage verzichten. „Wir wollen unseren Kunden bewusst machen, dass Schmuck etwas Wertiges ist, das den Besitzer über eine langen Zeitraum begleitet.“ Vielen werde das erst bei den eigenen Trauringen bewusst.

Laut Statistischem Bundesamt gibt ein Haushalt in Deutschland im Schnitt 112 € im Jahr für Schmuck und Uhren aus. Insgesamt liegt der Jahresumsatz der Branche bei knapp 5 Mrd. €, berichtet Stephan Lindner, der Präsident des Bundesverbands der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte. „Ein Drittel davon entfallen auf Uhren, zwei Drittel auf Schmuck.“

Uhren und Schmuck kaufen die Leute meistens in Geschäften

Lindner ist überzeugt, das die Fachgeschäfte wieder in das Bewusstsein der potenziellen Käufer gelangen müssen, um Kunden langfristig an sich zu binden. Denn die Konkurrenz habe zugenommen. „Sie müssen sich inzwischen gegenüber Reise- und Elektronikanbietern behaupten. Die Schmuck- und Uhrenhändler müssen ihre Fähigkeiten und ihre Geschichte rausarbeiten und präsentieren.“

Der Hauptumsatz werde trotz der Konkurrenz aus dem Internet immer noch offline getätigt, sagt Lindner. Neben Werbung in den sozialen Medien brauche es für die ältere Generation deshalb auch immer noch einen gedruckten Katalog. Gefragt seien derzeit vor allem smarte Uhren. Zudem sei die Zeit der großen Ziffernblätter vorbei. Auch im Schmuckbereich seien filigrane Stücke gefragt. „Ein guter Indikator für Trends sind Trauringe.“ Hier löse Gelbgold nach langer Zeit wieder Weißgold oder auch Platin ab.

Geschäft und Werkstatt den Eltern abgekauft

Obwohl sie sich über die Risiken bewusst waren, haben sich Moll und Härting für ein eigenes Geschäft entschieden. „Wir sind Macher“, sagt die 31-Jährige. Sie ist bereits in der fünften Generation Uhrmachermeisterin. Das Ladengeschäft und die Werkstatt haben sie ihren Eltern abgekauft.

Nach der Übernahme seien die ersten Monate nur schleppend angelaufen. „Ehingen war nach dem Ausverkauf meiner Eltern gesättigt, was Schmuck angeht.“ Beide hoffen jetzt auf die umsatzstärkste Jahreszeit in ihrer Branche – das Weihnachtsgeschäft.

Das Geschäft muss sich nach zwei Jahren tragen

Um das erste Jahr der Selbstständigkeit zu finanzieren, haben sie während ihrer Anstellungen bei Uhrenherstellern in der Schweiz und Großbritannien einen sechsstelligen Betrag zur Seite gelegt. „Ohne solch einen Puffer geht es nicht“, sagt Moll. Die positiven Rückmeldung der Kunden haben beide inzwischen dazu bewogen, auf jeden Fall ein zweites Jahr dranzuhängen. „Dann muss sich das Geschäft tragen.“

250 000 € Umsatz im Jahr seien notwendig, um das Geschäft wirtschaftlich zu führen. Gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich ist Moll froh über die Erfahrungen, die beide in der Branche gesammelt haben. „Wir wissen, welche Standards wir halten müssen.“ Ansonsten stehe schnell die eigene Existenz auf dem Spiel.