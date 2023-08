Wie schwer die Transformation für Autozulieferer in Deutschland ist, lässt sich in Stuttgart gut beobachten. Mitte Juli präsentiert Mahle-Chef Arnd Franz im Wasserstoffprüfzentrum des Unternehmens die Zukunft. Drinnen geht es um Thermomanagement oder grüne Verbrennungsmotoren. Draußen kann man testen, wie E-Autos induktiv laden. Eine Teststrecke lädt zur E-Bike-Fahrt mit Mahle-Antrieb ein.

Einst verdiente der Zulieferer, auch als „Kolben-Mahle“ bekannt, prächtig am Geschäft mit dem Verbrenner. Doch in den letzten Jahren fuhren die Stuttgarter satte Verluste ein. Die Zukunft sei elektrisch, Mahle müsse weiter in die E-Mobilität investieren, sagt Franz. Aber: Er gehe nicht davon aus, dass das Unternehmen hier in den nächsten Jahren Gewinn mache.

So wie Mahle geht es vielen Autozulieferern in Deutschland. Die Branche steckt in einem Dilemma. Die Transformation der gesamten Autoindustrie ist eine gewaltige Aufgabe. Weg vom dreckigen Verbrenner, hin zu E-Autos. Mehr Digitalisierung, bessere Software, autonomes Fahren. Die Kosten sind hoch. Sie drücken die Gewinnspannen und schubsen so manche Zulieferer in die roten Zahlen. Doch wer jetzt nicht stark in Zukunftstechnologien investiert, der könnte schon bald abgehängt sein – wenn er es nicht schon ist.

„Viele Zulieferer stehen wohl vor ihrer bisher größten unternehmerischen Herausforderung“, sagt Hildegard Müller, die Präsidentin des Branchenverbands VDA. Einige müssten ganz neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln. „Die Bundesregierung und die EU sind aufgerufen, schnellstmöglich die Rahmenbedingungen für den deutschen und europäischen Standort zu verbessern“, fordert sie.

„Diejenigen, die ein stark auf Verbrenner fokussiertes Geschäft haben, müssen jetzt massiv in Zukunftsgeschäfte investieren“, sagt Klaus Stricker, der als Partner des Beratungsunternehmens Bain deren Praxisgruppe Automotive und Mobilität leitet. Aber auch das traditionelle Verbrennergeschäft könne man noch profitabel betreiben, weil es kaum noch Investitionen erfordere. „Kritisch wird es für diejenigen werden, die keine starken Wachstumsfelder im Portfolio haben“, sagt Stricker.

Der Druck nehme zu. „Die Zulieferer konnten die gestiegenen Kosten nur zum Teil an die Hersteller weitergeben“, sagt Stricker. Führende Zulieferer hätten aber eine gewisse Unersetzlichkeit, diese könnten Hersteller nicht beliebig unter Druck setzen. „Ein Schlüssel zum Erfolg wird es sein, dass sich Zulieferer Alleinstellungsmerkmale aufbauen.“

„Die Transformation betrifft schon jetzt einen großen Teil der deutschen Zulieferer und deren Portfolio“, sagt Simon Schnurrer, Autozuliefererexperte und Partner beim Beratungsunternehmen Oliver Wyman. Geografisch müssten die Zulieferer laut Schnurrer neue Wege gehen, um Kosten zu sparen: „Viele deutsche Zulieferer sind nach wie vor stark in Europa verwurzelt und müssen sich teilweise auch aus Europa heraus entwickeln.“ Wie schmerzhaft allein schon die Verlagerung innerhalb Europas sein kann, zeigt sich in Baden-Württemberg. Dort schlugen im Februar Betriebsräte der großen Zulieferer Bosch, ZF und Mahle zusammen mit der IG Metall Alarm. Die Entwicklung und Produktion würde immer häufiger in Osteuropa angesiedelt, sagte der Chef der IG Metall in Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger. Wenn Industriekompetenz aber erst einmal weg sei, komme sie nicht mehr zurück.