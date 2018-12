Dieselgipfel Städte fordern mehr Geld

Von heute an Anträge für Ausnahmegenehmigungen

Die Stadt Stuttgart bearbeitet von diesem Montag an Ausnahmegenehmigungen für Dieselfahrverbote, die von 2019 an stufenweise in Kraft treten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) appellierte am Sonntag an Stuttgarter und Pendler, das Fahrverbot zu achten. Mit diesem sollen die hohen Stickstoffdioxid-Werte gesenkt werden. Das Fahrverbot gilt vom 1. Januar an für Diesel-Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter. Personen, die ihren Wohnsitz in Stuttgart haben, betrifft das Diesel-Verkehrsverbot ab dem 1. April 2019.

Baden-Württemberg hat das Verbot in seinen Luftreinhalteplan aufgenommen. Die Pläne liegen seit Freitag aus. dpa