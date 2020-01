Vollgestellte Kinderzimmer, in denen man bei jedem Schritt in kleine Plastikteile tritt, werden nicht aussterben, so lange es Kinder und Spielzeug gibt. Aber der Hersteller Fischertechnik aus Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) arbeitet daran und stellt auf der Neuheitenschau der Spielwarenmesse in...