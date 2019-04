Entgegen dem Trend der Spielwarenbranche wächst der Brettspielbereich. Die Firma Ludo Fact ist Teil des Booms.

Unablässig saugt die Maschine Papierbögen ein. Rollen, Rattern, Schnauben, ein ewig gleicher Takt. Messer schneiden lange Streifen und schieben diese auf Lamellen. Mit einem Klack kippen diese nach unten. Die Streifen rutschen herunter und werden dabei der Breite nach geschnitten. Die fertigen Spielkarten laufen übers Förderband. Als akkurater Stapel landen sie Augenblicke später in Kisten.

Scheppach, Teilort der 7000-Einwohner-Gemeinde Jettingen bei Günzburg an der A ­8: In einer kompakten Ansammlung von Hallen kommt vom Band, was den Puls von Spielern höher schlagen lässt. „Kreativität in Kartonagen“ ist das Credo von Ludo Fact: Ein schwäbischer Mittelständler, der sich in aller Bescheidenheit zum Global Player gemausert hat. In Europa gibt es nur einen Mitbewerber, der Ludo Fact als verlagsunabhängige Spieleschmiede das Wasser reichen kann.

Spiele für China

„Aktuell fertigen wir zum ersten Mal Spiele für China“, sagt Frank Jäger. Der 51-Jährige ist nominell Vertriebler und Produktentwickler, als Ex-Verlagsredakteur ist der gebürtige Braunschweiger aber Mädchen für alles im 350-Mitarbeiter-Betrieb. Man steht im globalen Wettbewerb: China, das der Branche noch vor zehn Jahre als „Kopieranstalt“ diente, verfügt heute über eine selbstbewusste Spieleindustrie. Die Firmen liefern, was weltweit kaum einer besser produzieren kann. Was setzt Ludo Fact dagegen? „Qualität und Stückzahl“, sagt Jäger. „Wir könne die Mengen produzieren, die die Verlage brauchen.“ Dazu braucht es aber auch gute Zulieferer – etwa aus China.

Die Branche boomt

Rückblick: Es reihen sich Glastür an Glastür. Einlasspersonal hält eine Menschentraube zurück. Um 10 Uhr öffnen sich an diesem Freitag im Oktober die Pforten. Schieben, Drücken, Rennen, an manchen Ständen in Halle 3 der Essener Messe bilden sich flugs lange Schlangen. Goldgräberstimmung: Die Brettspiele-Jagd der Messe „Spiel ’18“ beginnt.

Die weltgrößte Brettspiele-Messe lockte 190 000 Spielefans an – 8000 mehr als 2017. Der Markt boomt. Der deutsche Branchenverband meldet 9 Prozent Wachstum, derweil andere Spielwarensparten stagnieren oder schrumpfen. Ludo Fact arbeitet in der Messen- und Weihnachtssaison im Dreischicht-Betrieb sechs Tage pro Woche – ein siebter Tag ist in Bayern nicht möglich.

Öko-Spiele noch kein Thema

„Ich habe Vertrauen in die Branche“, sagt Fabian Walz. „Der globale Brettspielmarkt ist groß.“ Der 32-Jährige übernimmt derzeit die Geschäfte des Vaters Horst Walz, der in den 80ern die Drucker­ei aufgebaut hat. Zu Ludo Fact gehören neben einer Logistik-Sparte eine Solar- und eine Windkraft-Tochter. Walz Senior treiben Umweltthemen um. Die Holzfiguren bei Ludo Fact tragen das PEFC-Siegel für nachhaltige Holzbewirtschaftung. Spielern ist das eher wurst. Oft brandet in der Szene sogar Begeisterung für Spielekartons randvoll mit Plastik-Miniaturen auf. Irgendwie anachronistisch.

Anachronistische Entwicklung

Doch anachronistisch ist der ganze Boom. In den Nullerjahren wurde noch der Untergang prophezeit. Die Zukunft sei digital. „Die Branche hat gezittert wie Espenlaub“, sagt Jäger. Und heute? „Der Kahlschlag blieb aus.“ Deutschland zählt wieder mehr Verlage. Die Zugewinne im Digitalen kannibalisierten mitnichten das Analoge. Jäger nennt mit der Pokémon- und der Yu-Gi-Oh!-Reihe Titel, die digital gestartet, aber analog erst durchgestartet sind: mit Sammelkarten. „Insofern haben wir eigentlich von der Digitalisierung der Nullerjahre profitiert.“

Aktuell kommen immer mehr Leute zum Spielen (zurück), die das Gesellige, das Direkte, das Kommunikative suchen. „Analoge Spiele sind wieder im Trend, aber das ist ein Pendelspiel“, sagt Jäger. Auch deswegen ist es wichtig, dass Ludo Fact mit Fabriken in Tschechien und den USA, drei Standorten in Deutschland und einem Büro in China international aufgestellt ist: Sollte in Deutschland der Hype abkühlen, können andere Länder noch aufholen. Jäger zeigt sich eh gelassen: „Den Deutschen kann man mit ein paar Bits und Bytes nicht vom Spieltisch weg bekommen.“

Kickstarter bringt neue Kunden

Der Weg durch die Fertigung führt vorbei an Förderbändern. Mitarbeiter konfektionieren Kiste um Kiste. Etwas weiter spuckt eine Maschine Spielekartons aus. Man kennt die Cover und rät die Schrift. Koreanisch? Indonesisch? Devanagari? „Ludo Fact wächst am stärksten in anderen Ländern“, sagt Jäger. Und: die Spieleschmiede profitiert vom Kickstarter-Trend. Kleinstverlage finanzieren sich per Crowdfunding. Diese Kunden sind betreuungsintensiver, aber sie vermitteln der Szene auch Einblicke in die Produktion.

Insofern nutzt man in Jettingen-Scheppach die Chancen des Digitalen. Beim Spielen selber aber haben sich digitale Ergänzungen – Apps, VR-Technologie, Hybride – bislang kaum durchgesetzt. Der Verbraucher wolle das einfach nicht. Walz holt ein Kartendeck „Keyforge“ hervor: Das erste „Unique-Game“ der Welt. Der Verlag ist US-amerikanisch, der Digitaldruck aber kommt von einer Ludo Fact-Tochter in Riederich bei Reutlingen. Jedes Deck ist individuell, der Kartenmix ist austariert und wird so kein zweites Mal gedruckt. „Wir sind die einzigen auf der Welt, die so etwas produzieren können.“

Es geht weiter

Maschinen stoppen, viele Bänder stehen schon still – der Produktionstag neigt sich dem Ende. In den Hallen kehrt Ruhe ein, die Spiele-Traumfabrik macht Pause. In ein paar Monaten aber werden hier kaum noch die Bänder still stehen. Der Boom geht weiter.

