Gesundheit Spahn will kein Verbot

Berlin / Hajo Zenker

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Thema Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Medikamente bisher mit spitzen Fingern angefasst. Schließlich war er stets gegen ein solches Verbot. Im Koalitionsvertrag aber, den Spahn bei den Gesundheitsthemen gar nicht mitverhandelt hatte, steht: „Um die Apotheken vor Ort zu stärken, setzen wir uns für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein.“

Nun hat der Minister ein Paket geschnürt, das er gestern auf der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in Berlin vorstellte. Demnach soll es kein Versandhandelsverbot geben. Dieses wäre „europarechtlich und politisch unwägbar“, sagte Spahn.

Allerdings fühle er sich der flächendeckenden Versorgung und den Apotheken vor Ort verpflichtet. Der Versandhandel müsse die Ausnahme sein. Deshalb dürfe der Marktanteil ausländischer Versandapotheken nicht mehr als 5 Prozent betragen. Zudem sollen die Anbieter aus anderen EU-Ländern deutschen Kunden nicht mehr als 2,50 € Bonus je Medikament gewähren dürfen. Inländische Versandapotheken und Vor-Ort-Apotheken dagegen dürfen wie bisher keine Nachlässe einräumen.

Versüßen will der Minister den Apothekern das Abrücken vom geplanten Verbot mit insgesamt 375 Mio. € an zusätzlichen Einnahmen. Allein 240 Mio. € sollen demnach für nicht näher erläuterte zusätzliche Dienstleistungen, die die Pharmazeuten erbringen sollen, fließen. 120 Mio. € mehr gibt es dem Plan zufolge für den Nacht- und Notdienst – womit dieser doppelt so gut vergütet wird wie bisher. Schließlich sollen noch 15 Mio. € an Apotheken fließen, die Betäubungsmittel wie Cannabis ausgeben.

ABDA-Präsident Friedemann Schmidt zeigte sich zu konstruktiven Gesprächen bereit. Es sei gut, wenn man den Versandhandel „auf ein erträgliches Maß begrenzen“ könne. Allerdings hätten die Apotheker jetzt erst einmal internen Diskussionsbedarf, um Spahns Vorschläge zu bewerten. Am 17. Januar werde es deshalb noch eine weitere Mitgliederversammlung geben.

Aber auch die Regierungsfraktionen müssen vom Abrücken vom Koalitionsvertrag ja noch überzeugt werden. Während der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach das Aus für das Verbot begrüßte, weil in einer Zeit, „in der der Online-Handel mit Medikamenten von der Bevölkerung gewünscht und akzeptiert wird, ein Stopp nicht zeitgemäß gewesen wäre“, teilte die gesundheitspolitische Sprecherin der Union, Karin Maag, auf Anfrage mit: „Meine persönliche Haltung in dieser Frage ist bekannt. Wir haben daher Gesprächsbedarf zu den Vorschlägen.“ Maag hat bisher stets für ein Versandverbot plädiert.

Von Georg Nüßlein von der CSU, bisher ebenfalls strikter Anhänger des Verbotes, hieß es gestern nur, man sei in Verhandlungen zu diesem Thema, mehr können man noch nicht sagen. Mäßig begeistert zeigten sich die gesetzlichen Krankenkassen, die das Ganze bezahlen sollen. Zwar sei es „ein gutes Signal für den Digitalstandort Deutschland, dass das Versandhandelsverbot für Medikamente endlich vom Tisch ist“, so Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, zu dieser Zeitung. „Aber im Gegenzug alte Apothekenstrukturen durch zusätzliche Gelder aus den Portemonnaies der Beitragszahler zu alimentieren, wäre die falsche ­Reaktion auf diesen Fortschritt.“ Mehr Geld für Apotheken dürfe es nur geben, wenn die Ver­sicherten dafür auch tatsächlich sinnvolle neue Leistungen er­hielten.