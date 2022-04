Die Auftragsbücher sind voll. Schon bevor in Baden-Württemberg die Solardachpflicht für Neubauten am 1. Mai in Kraft tritt ist die Nachfrage nach Solarkollektoren groß. „Die Solateure im Land sind momentan sehr gut ausgelastet“, berichtet Franz Pöter. Für den Geschäftsführer des Solar Cl...