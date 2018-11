Jubiläum Seit 20 Jahren am Markt

Seit 20 Jahren am Markt

Crailsheim / Von Corinna Heiden

Wenn man sieht, welche Höhen und Tiefen ein Unternehmen hier im ländlichen Raum im schlimmsten Fall durchlaufen muss, dann ist die Firmengeschichte von Jacobsen Brandschutz wirklich bemerkenswert. Wie der Phönix aus der Asche hat sich der Brandschutzexperte nach einer Insolvenz wieder aufgerichtet. Clemens Jacobsen: „Eine Insolvenz bedeutet ja nicht, dass alles tot ist – im Grunde wird der Betrieb heruntergefahren.“ Und das Update hat der Geschäftsführer 2006 geliefert. „Ich habe quasi unsere Firma selbst wieder freigekauft.“ Seitdem geht es bei den Crailsheimern stetig bergauf. „Wir wachsen beständig, deswegen haben wir auch den Schritt getan und haben uns nach neuen Flächen umgesehen. An unserem alten Standort wurde es einfach zu eng. Der Platz ging uns aus.“ Vorher war die Firma Jacobsen in der Hardtstraße beheimatet. Ende 2016 sind die Brandschutzexperten dann in ihr neues Zuhause im Löwengang 13 gezogen.

Und Clemens Jacobsen hat nun vorsorglich gleich noch eine Fläche neben dem Firmenareal erworben. Da soll dann ab 2019 ein neues Gebäude für das Unternehmen entstehen. „Wir wollen expandieren. Es läuft einfach richtig gut im Moment. Wir sind eine der größten Brandschutzfirmen im süddeutschen Raum. Unsere Kunden sind uns trotz der Insolvenz und der damit verbundenen Probleme treu geblieben. Und es sind auch viele dazugekommen“, freut sich der Geschäftsführer. Er ist froh über die positive Entwicklung seines Unternehmens. Der Schritt, sich den Betrieb zurückzuholen, hat sich für ihn definitiv gelohnt. Mittlerweile ist Brandschutz Jacobsen einer der größten Spezialbetriebe seines Faches im süddeutschen Raum. „Wenn man bedenkt, dass ich in dieses Aufgabengebiet im Grunde nur so ,reingerutscht’ bin – ich hab eigentlich eine kaufmännische Ausbildung – aber doch, ich kann echt sagen, das Ganze hat sich wirklich gut entwickelt“, freut sich Jacobsen.

Jacobsen Brandschutz wurde von Clemens Jacobsen im Jahre 1998 gegründet. Gestartet als Einzelunternehmen sind die Crailsheimer heute Experten in sämtlichen Belangen des Vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Jacobsen beschäftigt sich vorwiegend mit Brandschutz, ist aber auch bei der Erstellung notwendiger Nebengewerke wie Isolierung, Trockenbau, Maurerarbeiten und Absperrvorrichtungen wie Türen, Verteilereinhausungen und Wartung ein gefragter Ansprechpartner.

Momentan sind über 50 Mitarbeiter in Verwaltung und Montage für Clemens Jacobsen tätig. Das Einzugsgebiet der Crailsheimer ist vorwiegend der süddeutsche Raum: komplett Baden-­Württemberg, Franken, West-Bayern und Hessen. Für Stammkunden bereisen die Spezialisten aber bei Bedarf auch das gesamte Bundesgebiet.