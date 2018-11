Grundsteuer Scholz verteidigt seine Reformideen

Berlin / Dieter Keller

Unbürokratisch und gerecht soll die Reform der Grundsteuer werden, verspricht Olaf Scholz (SPD). Der Bundesfinanz­minister will möglichst auf vorhandene Daten zurückgreifen, um zusätzliche Bürokratie zu vermeiden. Das soll das Modell ermöglichen, das er bevorzugt, wie er in Berlin erläuterte. Dabei soll sowohl der Wert des Grundstücks als auch des Gebäudes berücksichtigt werden, wobei die Netto-Kaltmiete der Maßstab ist. Eine niedrige Grundsteuer ist für den Mieter von Vorteil, weil sie der Vermieter meist bei den Nebenkosten auf ihn abwälzt. Scholz zeigte sich offen, diese Möglichkeit abzuschaffen, was unabhängig von der Reform ist.

Für die Berechnung will er möglichst auf vorhandene Daten zurückgreifen, die das Finanzamt den Hausbesitzern in einer vorausgefüllten Erklärung mitteilt. Das aktuelle Steueraufkommen von 14 Mrd. €, das den Kommunen zugute komme, soll weder steigen noch sinken.

Die Bundesländer, denen er seine Pläne präsentierte, legten sich zunächst nicht fest. Sie wollen im Januar weiter diskutieren. Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann sagte: „Ein Modell mit wertabhängigen Komponenten kann die sehr unterschiedlichen Situationen in unseren Städten und Gemeinden besser abbilden.“ Sie will prüfen, ob die Neubewertung bis Ende 2024 durchzuführen ist, wie es das Verfassungsgericht verlangt hatte.