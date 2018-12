Investitionen Schärfere Abwehrwaffe gegen Chinesen

Berlin / Dieter Keller

Als sich der chinesische Staatskonzern SGCC im Juli mit 20 Prozent am ostdeutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz beteiligen wollte, konnte das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nur mit Mühe verhindern. Denn bisher darf er erst ab einer Beteiligung von 25 Prozent prüfen, ob die nationale Sicherheit in Gefahr ist. Er musste zu einem mühsamen Umweg greifen: Die Staatsbank KfW übernahm die Beteiligung aus „sicherheitspolitischen Erwägungen“. Ein solcher Fall soll sich nicht wiederholen: Das Bundeskabinett hat eine Verschärfung der Außenwirtschaftsverordnung beschlossen.

Im Prinzip bleibt es bei der Schwelle von 25 Prozent: Will ein Investor von außerhalb der EU mindestens so viele Stimmrechte an einem deutschen Unternehmen erwerben, kann das Wirtschaftsministerium dies prüfen und untersagen, wenn es die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet sieht. Neu ist, dass die Schwelle auf 10 Prozent gesenkt wird, wenn es um kritische Infrastrukturen sowie um verteidigungsrelevante Firmen geht. Ausdrücklich werden auch Medienunternehmen wie Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, Fernsehsender und andere elektronische Medien einbezogen.

„Wir müssen bei sensiblen Infrastrukturen genau schauen können, wer sie kauft und welche Folgen das hat“, begründete Altmaier die Verschärfung. „Denn gerade Unternehmen, die uns mit Strom, Gas, Trinkwasser versorgen oder unsere Telekommunikation sicherstellen, sind für unser aller Zusammenleben überragend wichtig.“

Es handle sich nicht um eine „Lex China“, betont das Wirtschaftsministerium. Es wäre auch problematisch, offiziell nur ein Land aufs Korn zu nehmen. Aber allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist klar, dass es genau darum geht: Chinesische Firmen steigen, häufig mit offener oder verdeckter Förderung des Staates, bei deutschen Betrieben ein, die interessante Aktivitäten und Technologien besitzen. Oft zahlen sie dabei nach hiesigen Maßstäben deutlich überhöhte Preise und stechen so andere Interessenten aus.

Bisher war kaum nachzuweisen, dass dies nur geschieht, um an die Technologien zu kommen. Aber es gibt eine Grundskepsis, zumal deutsche Beteiligungen an chinesischen Firmen bei weitem nicht so einfach sind. Besonders heiß wurde diskutiert, als die chinesische Midea Group 2016 den Augsburger Roboterspezialisten Kuka AG übernahm. Altmaiers Vorgänger Sigmar Gabriel (SPD) konnte das nicht verhindern. Gerade verließ Kuka-Chef Till Reuter das Unternehmen, weil die Chinesen stärker im Tagesgeschäft durchgreifen wollten.

Ob der Einstieg heute verhindert werden könnte, ist offen. Die 10-Prozent-Schwelle gilt unter anderem für die Bereiche Telekommunikation, IT-Sicherheit, Kraftwerke, Stromnetze, Trinkwasser- und Lebensmittelversorgung, Zahlungsverkehr, Luft-, Schienen- und Seeverkehr sowie Software.

Bisher wurden im Schnitt 70 bis 80 Fälle pro Jahr vom Wirtschaftsministerium überprüft. Es untersagte keine einzige Übernahme, selbst wenn man in manchen Fällen Bauchschmerzen gehabt habe, heißt es im Ministerium. Auch künftig seien 99 Prozent der Investoren willkommen.

Da es sich nur um die Änderung einer Verordnung handelt, muss der Bundestag nicht zustimmen. Sie tritt in wenigen Tagen in Kraft, sobald sie im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie lehnte die Verschärfung ab: „Deutschland muss weiterhin offen bleiben für ausländische Investoren.“ 3 Mio. Arbeitnehmer in Deutschland arbeiteten für Unternehmen in ausländischer Hand. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hält die Absenkung für problematisch, selbst wenn der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung berechtigt sei. Es sei ein „negatives Signal an unsere ausländischen Partner“.