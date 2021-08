Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt konnte im ersten Halbjahr seine Verluste eindämmen. Bestellungen im Wert von 2,1 Milliarden Euro steigerten den Auftragsbestand zur Jahresmitte auf einen Rekordwert von gut 5 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch am Hauptsitz in Taufkirchen mitteilte. Dank dieser Entwicklung könne das Unternehmen die Prognosen für das Jahr 2021 in allen Bereichen bestätigen, erklärt...