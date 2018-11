Kommentar Dieter Keller zur Batteriefertigung in Deutschland Riskante Staatshilfe

Kommentar Dieter Keller zur Batteriefertigung in Deutschland

Berlin / Dieter Keller

Elektroautos gehört die Zukunft, und das teuerste Teil ist die Batterie. Ohne eine Produktion im Inland ist die deutsche Autoindustrie in Gefahr und damit eine Schlüsselbranche, ist Wirtschaftsminister Altmaier überzeugt. Im Gegensatz zu Konzernen wie Daimler und Bosch, die sich gegen die Milliarden-Investitionen entschieden haben.

Wissen es Peter Altmaier und seine Beamten im Ministerium besser als die Profis der Automobilindustrie? Hinter diese Frage muss man gleich mehrere Fragezeichen machen. Zwar haben die Manager schon einiges an Entwicklungen verschlafen, nicht zuletzt Elektroautos und damit verbunden die Hybridtechnik. Ihren Grips haben sie lieber dafür verwendet, Abgasregeln beim Diesel äußerst großzügig auszulegen.

Trotzdem fragt sich, ob die Steuer-Milliarde gut angelegt ist, mit der Altmaier bis 2021 den Aufbau mehrerer Batteriezell-Fabriken in Deutschland fördern will. Wobei es ihm darum geht, dass sich deutsche und europäische Unternehmen beteiligen und keine Chinesen, die schon in Thüringen eine Produktion aufziehen wollen. Bei der derzeitigen Technologie lässt sich kaum ein Blumentopf gewinnen. Die nächste Generation der Festkörper-Batterien muss erst entwickelt werden. Kommt sie ins Laufen, hätten deutsche Hersteller Erfahrung. Wenn sie die hohen Anlaufverluste überleben.