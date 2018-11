Steuerberatung Interview mit Raoul Riedlinger: „Deutsche sparen gern Steuern“

Berlin / Dieter Keller

Eine Anzeigepflicht für Steuersparmodelle bringt nichts, sagt der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Raoul Riedlinger, im Interview.

Die Arbeit geht den Steuerberatern so schnell nicht aus. Dafür sorgen schon die Politiker und Beamten in Berlin, die sich ständig neue Regeln ausdenken. Da ist es häufig die Aufgabe von Raoul Riedlinger als Präsident der Bundessteuerberaterkammer, das Schlimmste zu verhindern. Der gebürtige Freiburger hat aber auch Verständnis für die Zwänge der Politik.

Herr Riedlinger, müssen demnächst die Steuerberater das Finanzamt warnen: Vorsicht, mein Mandant will Steuern sparen?

Raoul Riedlinger: Das hoffen wir nicht. Im Moment geht es um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, die eine Meldepflicht für Steuergestaltungen ab Mitte 2020 für internationale, grenzüberschreitende Sachverhalte vorschreibt.

Aber einige Bundesländer wollen das auch auf rein inländische Sachverhalte ausdehnen.

Ja, wobei es unterschiedliche Konzepte gibt. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass sich der sogenannte Intermediär bei der Verwaltung meldet. Steuerberater können wegen der Verschwiegenheitspflicht ausgenommen werden. Nach den nationalen Überlegungen dagegen soll der Steuerberater die Pläne für seinen Mandanten anonym anzeigen. Dem Vernehmen nach wird überlegt, eine gleichlautende Regelung einzuführen, also anonym anzuzeigen. Wir engagieren uns in vielen Gesprächen, unter anderem auch mit den Bundestagsabgeordneten, dass das Alltagsgeschäft des Steuerberaters ausgenommen bleibt. Es ist nicht die Aufgabe von Steuerberatern, Gesetzeslücken aufzudecken.

Warum denken sich Politiker so etwas aus - sind die Steuerberater so clever und die Finanzbeamten nicht?

Das hat nichts mit dem einzelnen Steuerberater oder Finanzbeamten zu tun. Die Anzeigepflicht wird nichts bringen. Bis der Gesetzgebungsapparat angelaufen ist, sind alle Gestaltungen, die sich jemand ausdenkt, längst in der Fachpresse diskutiert.

Sind die Finanzminister zu langsam bei Änderungen?

Sie sind deutlich schneller geworden. Es gab einige Fälle, die äußerst komplex waren und die man nicht so recht durchschaut hat. Das waren zum Beispiel die Fälle bei der Kapitalertragsteuer unter dem Stichwort Cum-ex.

Oder sind die Gesetze zu schlampig gemacht, dass sich Lücken auftun?

So sehe ich das nicht. Das Problem sind Kompromisse, die in der Politik immer wieder nötig sind. Dann kann etwas nicht so eindeutig formuliert werden, wie man es eigentlich möchte. Hier gilt es immer wieder, Interessen zu wahren. Das Ergebnis sind Gesetze mit Widersprüchen, die Steuerbürger nutzen - oder eben Steuerberater. Aber das ist auch ihre Aufgabe.

Blickt da der einzelne Steuerberater noch durch, oder schaffen das nur große Kanzleien?

Klar ist: Es gibt viele relativ komplexe Ecken im Steuerrecht, in die man sich intensiv einarbeiten oder bei denen man einen Spezialisten dazu ziehen muss. Wir werden im Berufsstand diskutieren, ob wir nicht nur Spezialisten für Spezialgebiete wie internationales Steuerrecht brauchen, sondern auch für klassische Steuern. Die Umsatz- oder die Körperschaftsteuer werden immer komplizierter. Wir fangen an nachzudenken, ob wir weitere ausgewiesene Fachberater ausbilden sollten.

Sie haben keine Hoffnung, dass mal die große Steuervereinfachung kommt?

Man kann viele Dinge vereinfachen. Aber vieles wird auch komplexer, weil das Leben immer komplexer und vielschichtiger wird. Dazu träg auch die Digitalisierung im nicht unerheblichen Ausmaß bei.

Erstaunlich viele Bundesbürger haben sich vor einigen Jahren wegen Schwarzgeldkonten insbesondere in der Schweiz selbst angezeigt. Wie steuerehrlich sind die Deutschen?

Die Deutschen suchen schon gerne Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. Wichtig ist ihnen dabei, dies entlang der Gesetze zu tun. Der Staat soll bekommen, was ihm zusteht, aber auch nicht mehr.

Schwarzgeldkonten sind schwer geworden, weil es den internationalen Informationsaustausch gibt. Klappt der?

Nein. Die Daten liegen beim Bundeszentralamt für Steuern. Das schafft es noch nicht, sie an die örtlichen Finanzämter weiterzuleiten. Wobei es sich da ja zum großen Teil um Geld handelt, das bereits deklariert ist. Viele Leute haben Geld im Ausland, aber versteuern es brav. Vermutlich sorgt schon die Ankündigung für Druck, es anzugeben.

Die Wirtschaft fordert dringend eine geringere Steuerbelastung, weil sie auch andere Länder gesenkt haben, allen voran die USA. Wollen Sie das auch?

Ja. Eine Unternehmenssteuerreform ist dringend notwendig. Wir beklagen hohe bürokratische Hürden im Bereich des Unternehmenssteuerrechts. So gibt es beispielsweise Probleme bei der Verrechnung von Verlusten bei Kapitalgesellschaften. Und man sollte generell diskutieren, ob die Gewerbesteuer noch zeitgemäß ist.

Wäre eine Digitalsteuer praktikabel, wie sie die EU plant?

Ja. Aber da wird es hochpolitisch. Wir als Exportnation sollten da vorsichtig sein. Treffen will man bestimmte Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben. Wenn die amerikanische Regierung dann zurückschlägt, wäre dies in gewissem Maße gerechtfertigt. Sicher muss man nachdenken, wie man weltumspannende Digitalunternehmen anders besteuert als nach dem Sitz-Prinzip. Aber einen reinen Zuschlag auf den Umsatz aus digitalen Geschäftsmodellen sehen wir skeptisch.

Zu den sensiblen Themen gehört auch der Soli. Was halten Sie vom Plan, ihn nur für 90 Prozent der Steuerzahler abzuschaffen?

Dass höhere Einkommen stärker besteuert werden, ist richtig. Aber den Soli nur für manche abzuschaffen und für andere nicht, halten wir für falsch. Wenn die große Koalition die Belastung der oberen Einkommen haben will oder die Einnahmen braucht, dann sollte sie den Soli für diese Gruppe in den Einkommensteuertarif einarbeiten.

Im nächsten Jahr muss auf jeden Fall die Grundsteuer reformiert werden. Das ist schwierig, weil 35 Millionen Grundstücke neu bewertet werden müssen. Ist das zu schaffen und mit welcher Lösung?

Es ist relativ einfach, wenn man alle Grundstücke gleich behandelt unabhängig von Lage und Bebauung. Jeder Bewohner nimmt Straßen, Gehwegbeleuchtung oder Theater in Anspruch. Viele Politiker wollen aber, dass der Nutzungswert der einzelnen Wohnung mit berücksichtigt wird. Will man das umsetzen, wird die Bewertung schwierig. Bisher habe ich keine Vorschläge gesehen, die das einfach und adäquat bewältigen. Ich gehe davon aus, dass das nur mit einer Erklärungspflicht geht. Der Eigentümer muss die Details angeben, und das alles muss bis 2024 abgeschlossen sein. Die Steuerberater sind auf diese Arbeit nicht sehr erpicht.

Von der EU gibt es Druck, unter dem Stichwort Deregulierung mehr Wettbewerb bei den Steuerberatern zuzulassen. Wie sehr besorgt sie das?

Die Deregulierung des EU-Binnenmarktes ist ein immer wiederkehrendes Anliegen der EU-Kommission. In diesem Fall trifft es auch uns Steuerberater. Mit mehr Wettbewerb will man stärkeres Wachstum generieren. Das unterstützen wir. Wir sind aber überzeugt: Die hohen Qualitätsstandards unseres Berufszugangs sind Garanten für den Verbraucherschutz und die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung. An letzterer ist auch die Finanzverwaltung interessiert.

Das könnte dich auch interessieren: