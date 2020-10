Die alte Ölheizung muss raus. Die Entscheidung, welche neue Heizung in Frage kommt, ist angesichts von gesetzlichen Vorgaben, eigenen Wünschen, den Voraussetzungen des Hauses und unterschiedlichen Förderungen gar nicht so einfach. Wer hilft bei der Entscheidung? Welche Förderungen gibt es und we...