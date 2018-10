EZB  Nullzins noch bis nächsten Sommer

Frankfurt / Rolf Obertreis

Der Leitzins in der Eurozone und damit der wichtigste Zins, zu dem sich Banken bei der Europäischen Zentralbank (EZB) Geld beschaffen können, bleibt noch mindestens bis über den Sommer nächsten Jahres auf dem Rekordtief von null Prozent. Dies bekräftigte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag nach der Sitzung des Rates der Notenbank.

Die Zentralbank hält aber an ihrem Plan fest, die Käufe von Staats- und öffentlichen Anleihen der Euroländer zum Jahresende einzustellen. Draghi zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass sich im Streit zwischen der EU-Kommission und Italien über die Finanz- und Haushaltspolitik des Landes eine Lösung finden werde. Er machte aber klar, dass die EZB auf die Einhaltung der Regeln des Stabilitätspaktes pocht.

Der EZB-Präsident räumte ein, dass die Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone durch die Handelskonflikte, die Entwicklung in einigen Schwellenländern und die Schwankungen an den Finanzmärkten gestiegen sei. Andererseits sieht er die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone weiter intakt. Löhne und Gehälter zeigten weiter nach oben, die Beschäftigung nehme zu, die Inlandsnachfrage sei gut und die Investitionen auf den Immobilienmärkten stabil.

Nach Ansicht von Draghi steckt die Konjunktur in der Eurozone aktuell allenfalls in einer Schwächephase. Von einem Abschwung könne keine Rede sein. Es gebe länderspezifische, vorübergehende Schwächen wie etwa den zuletzt schwachen Automarkt in Deutschland. Und bei den Exporten zeichne sich nach dem außergewöhnlich guten Jahr 2017 eine Normalisierung ab.

Zur Situation in seinem Heimatland befragt, äußerte sich der Italiener nicht im Detail. Er glaubt aber, dass eine Übereinkunft zwischen der Regierung in Rom und der Kommission in Brüssel gefunden werde. „Da bin ich zuversichtlich.“ Die EZB sei an den Verhandlungen aber nicht beteiligt, er kenne keine Details. „Natürlich müssen Haushaltsregeln eingehalten werden, besonders von hochverschuldeten Staaten“, sagte Draghi ohne Italien explizit zu erwähnen.