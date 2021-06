Das Licht in der Filiale leuchtet die Gänge, die so breit sind, dass zwei Einkaufswagen problemlos aneinander vorbeikommen, hell aus. In den niedrigen, weißen Regalen liegen Akkuschrauber, Kochtöpfe und Sofakissen. In der Action-Filiale findet man keine Wühltische, stattdessen wird die Ware im N...