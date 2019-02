Kommentar Thomas Veitinger zu Unitymedias ungefragtem Wlan Nicht überzeugend

Ulm / Thomas Veitinger

Die Idee klingt zu gut, um wahr zu sein: ­Unitymedia-Kunden kommen nicht nur Zuhause ins Internet. Sie können Wlan auch an mehr als einer Million Stellen in Baden-Württemberg, NRW und Hessen ohne neue Anmeldung nutzen. Damit ließe sich Geld sparen, weil kein teurer Internet-Zugang via Mobilfunk-Provider nötig ist. Die sprichwörtlich schlechte Netzabdeckung verliert an Schrecken.

Vermutlich darf Unitymedia für dieses Parallel-Netz die Router ihrer Kunden zweckentfremden, hat gestern der Bundesgerichtshof angedeutet. Eine Win-Win-Situation?

Keineswegs. Denn dafür fehlt ein wichtiger Erfolgsfaktor: die Freiwilligkeit. Kunden werden erst gar nicht gefragt, ob sie fremde Menschen auf ihren Router lassen wollen. Zwar gibt es laut Kabelnetzbetreiber weder Sicherheits- noch Geschwindigkeitseinbußen. Aber ersteres haben schon viele Unternehmen weltweit versprochen – um irgendwann kleinlaut Datendiebstahl, Spionage und ungewollte Abbuchungen einräumen zu müssen.

Es ist einfacher, Kunden vor vollendete Tatsachen zu stellen, als sie zu überzeugen. Die Initiative Freifunk macht dies anders. Hier haben sich Freiwillige zusammengeschlossen, um der Allgemeinheit nichtkommerziell zu helfen. Was Unitymedia mit seinem Zwangsnetz dagegen noch vorhat, weiß niemand.