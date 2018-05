Stickoxid Zweifel an den Messungen

Brüssel / Christian Kerl

Nach der Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen zu hoher Stickoxid-Belastung in vielen Städten werden neue Zweifel an den zugrundeliegenden Messverfahren laut: Die EU-Kommission räumt nun selbst Klärungsbedarf bei der Luftüberwachung ein und hat eine Überprüfung eingeleitet. Das geht aus der Antwort von EU-Umweltkommissar Karmenu Vella auf eine Anfrage von drei baden-württembergischen CDU-Europaabgeordneten hervor.

In dem Schreiben an Norbert Lins, Daniel Caspary und Jens Gieseke erklärt Vella zwar, die von der EU festgelegten Kriterien und Überwachungstechniken gewährleisteten, dass die Messungen repräsentativ und vergleichbar seien. Aber: Die Kommission erkenne an, dass die Kriterien in einigen Fällen verbessert werden könnten, um eindeutigere Messungen zu ermöglichen.

Die Überprüfung der entsprechenden Richtlinie solle bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Dann werde überlegt, ob die Vorgaben auch zu den Standorten der Probeentnahmestellen „ihren Zweck erfüllen“. Die CDU-Abgeordneten zeigten sich „erstaunt“, dass die Kommission trotzdem jetzt eine Klage beim Europäischen Gerichtshofe einreiche: Die Kommission sei sich der Schwachstellen der Regulierung bewusst, erklären Caspary, Geier und Lins. „Nun den nächsten Schritt im Verfahren einzuleiten ist voreilig, da immer noch ungeklärt ist, ob die Standorte der Messstationen ihren Zweck erfüllen.“ Allerdings biete sich auch die Chance, das mit dem Gerichtsverfahren nun endlich die Vergleichbarkeit von Messstationen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werde.

Über die Standorte der Messstationen wird seit längerem diskutiert. Kritisiert wurde etwa, dass die Messstelle am Stuttgarter Neckartor so aufgestellt sei, dass sie für die Stickoxid-Belastung „schlechtestmögliche“ Ergebnisse lieferten. Benötigt würden aber objektive Werte.

Das Bundesumweltministerium hatte dieser Kritik indes widersprochen. EU-Kommissar Vella weist darauf hin, dass die nationalen Behörden hier einen „gewissen Ermessensspielraum“ hätten.