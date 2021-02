Die Corona-Pandemie hält nicht von Schwarzarbeit ab: Im Bereich des Hauptzollamts Heilbronn nahm der Schaden durch illegale Tätigkeiten im vergangenen Jahr um knapp zehn Prozent auf 7,9 Millionen Euro zu, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Es seien 672 Arbeitgeber überprüft und 1 153 neue Fälle bearbeitet worden. Im Zuge der bundesweiten Schwerpunktprüfungen in der Fleischwirtschaft, Landwirtschaft, in der Kurier- und Expressdienstleisterbranche sowie der Abfallwirtschaft sei der Kontrolldruck insgesamt weiter hochgehalten worden.

