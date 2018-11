Ludwigsburg Zulieferer Mann+Hummel will mit Asiengeschäft wachsen

Ludwigsburg / DPA

Der Autozulieferer Mann+Hummel will unter seinem neuen Chef durch Zukäufe und einen Ausbau des Asiengeschäfts wachsen. „In Japan, China und Asien generell, da wollen wir noch deutlich stärker werden“, sagte der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, Werner Lieberherr, der Fachzeitschrift „Automobilwoche“. „Wir haben in China zwar sechs Standorte, aber es geht um die Frage, was die zu unseren Zahlen beitragen. Wir wollen und müssen mehr in Asien machen.“ Der frühere Chef des auf den Ausbau von Flugzeugkabinen spezialisierten Konzerns B/E Aerospace hatte Anfang November die Führung des Zulieferers aus Ludwigsburg bei Stuttgart übernommen.

Zwar sei in den kommenden beiden Jahren eine leichte Abkühlung der Konjunktur zu erwarten. „Aber langfristig wollen wir stärker wachsen als der weltweite Automobilmarkt. Das Wachstum wird ein Mix aus organischem Wachstum und Zukäufen sein“, sagte er der Zeitschrift. Das Umsatzwachstum in diesem Jahr werde „im niedrigeren einstelligen Bereich“ liegen. 2017 waren die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um knapp 12 Prozent auf rund 3,9 Milliarden Euro gestiegen.