Ludwigsburg Zulieferer Mann+Hummel bekommt neuen Chef

Ludwigsburg / DPA

Der frühere Chef des auf den Ausbau von Flugzeugkabinen spezialisierten Konzerns B/E Aerospace übernimmt die Führung des Autozulieferers Mann + Hummel. Werner Lieberherr (58) werde mit sofortiger Wirkung Vorsitzender der Geschäftsführung, teilte das Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg am Dienstag mit. Der Posten war seit einigen Monaten vakant. Der frühere Chef, Alfred Weber, hatte im März das auf Filter spezialisierte Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen.

Lieberherr war nach seinem Studium in Zürich und Chicago in verschiedenen Technologiekonzernen tätig. Der gebürtige Schweizer leitete B/E Aerospace seit 2010 bis zu seiner Übernahme durch den Flugzeugausrüster Rockwell Collins im April 2017. Danach war er für die Integration und die Übernahme von Rockwell Collins durch den US-Mischkonzern United Technologies zuständig.

Mitteilung zum alten Vorstandschef

Mitteilung neuer Vorstandschef