Industrie Zehn Milliarden für Forschung

Berlin / Dieter Keller

Endlich ist der Anfang gemacht“, sagt der Verband der Chemischen Industrie (VCI) erleichtert, und er spricht damit für die ganze Wirtschaft: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will ihre jahrelangen Forderungen nach einer steuerlichen Forschungsförderung erhören. Von 2020 bis 2023 will er jährlich 1,25 Mrd. € zur Verfügung stellen. Die Bundesländer sollen noch einmal die gleiche Summe dazulegen. Insgesamt beträgt die Förderung also 10 Mrd. €.

Was ist das Problem? Forschung und Entwicklung (FuE) sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen und übermorgen. Bereits in den vergangenen Jahren stiegen die Ausgaben in Deutschland schrittweise auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder rund 102 Mrd. €. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dies bis 2025 auf 3,5 Prozent zu erhöhen. Ein Drittel der Ausgaben finanziert der Staat. Den Rest schultern die Unternehmen. Sie fühlen sich schon lange benachteiligt, weil fast alle Industrieländer FuE steuerlich fördern. Außer in Deutschland gibt es in der EU nur in Bulgarien, Estland und Schweden nichts.

Was plant der Finanzminister? Nach dem Gesetzentwurf, der jetzt bekannt wurde, will er Grundlagenforschung, industrielle Forschung und „experimentelle Entwicklung“ fördern. Die Unternehmen können ihre Löhne und Gehälter im FuE-Bereich geltend machen. Der Staat zahlt ihnen 25 Prozent Zuschuss. Sie können die Summe von ihren Steuerschulden abziehen, daher steuerliche Förderung. Allerdings werden bei jedem Unternehmen nur höchstens 2 Mio. € Personalkosten berücksichtigt. Die Förderung beträgt also maximal 500 000 € im Jahr.

Der Finanzminister plant aber nicht, sie nur auf kleine und mittlere Unternehmen zu beschränken. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte vorgeschlagen, nur Unternehmen mit bis zu 3000 Mitarbeitern zu begünstigen. Arbeiten mehrere Firmen zusammen, bekommt jede bis zu maximal 500 000 €. Damit wird auch die Auftragsforschung gefördert.

Was sagt der Koalitionspartner? Im Koalitionsvertrag ist die Förderung „insbesondere für forschende kleine und mittelgroße Unternehmen“ festgeschrieben, die bei den Personal- und Auftragskosten für FuE ansetzt. Eine Befristung auf vier Jahre sei allerdings nicht festgelegt, bemängelte der Obmann der Union im Forschungsausschuss, der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann (CDU), gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Grundsätzlich begrüßte er aber, dass Scholz endlich einen Entwurf vorgelegt hat: „Wir brauchen einen Innovationsschub.“

Wie reagiert die Wirtschaft? „Darauf haben unsere Unternehmen lange gewartet“, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Eine 25prozentige Förderung für alle sei das richtige Instrument, die Begrenzung auf vier Jahre aber nur ein erster Schritt. Der Maschinenbau-Verband VDMA kritisierte die Begrenzung auf maximal 500 000 €: Im internationalen Standortwettbewerb reiche dies nicht aus.

Wie geht es weiter? Scholz will seinen Gesetzentwurf nächste Woche an die anderen Ministerien zur Abstimmung schicken. Er soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Das Wirtschaftsministerium begrüßte den Entwurf, „den wir konstruktiv in den nächsten Wochen miteinander abstimmen werden“. Altmaier hatte über das Thema mehrfach mit Scholz gesprochen. Die Länder müssen dem Gesetz im Bundesrat zustimmen, weil sie die Hälfte der Steuerausfälle tragen sollen. Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann deutete vorsichtig an, dass ihr Land bereit ist, sich an den Mindereinnahmen zu beteiligen. Es werbe schon lange für die steuerliche Förderung, begrüßte sie das Konzept von Scholz: „Wir brauchen dieses Instrument dringend.“