In Hannover eröffnet am Donnerstag eine weitere Filiale von Zalando Outlet. In Ulm wird ein ähnliches Geschäft im kommenden Jahr an den Sedelhöfen eröffnen.

Zalando eröffnet am Donnerstag an der Großen Packhofstraße in Hannover ein neues Outlet. Es ist einer Mitteilung des Unternehmens zufolge das insgesamt achte in Deutschland. Fünf weitere Outlets - darunter eines in Ulm - sind bereits in Planung. Das Geschäft in der Hannoveraner Innenstadt bietet auf 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche, die sich über drei Etagen erstreckt.

Zalando Outlet in Hannover: 15.000 Produkte

Kunden finden im Zalando Outlet in Hannover rund 15.000 Produkte von 500 verschiedenen Marken. Zuvor waren diese Artikel im Zalando Onlineshop verfügbar, denn: Die hochwertigen Produkte gelangen in ein Outlet, sobald es sich zum Beispiel um Ware aus der Vorsaison, Artikel mit kleineren Mängeln oder Einzelgrößen handelt.

Ulm bekommt 2020 ein Zalando-Geschäft

In Baden-Württemberg werden, nachdem in Stuttgart bereits ein solches Geschäft eröffnet hat, noch Filialen in Konstanz und Ulm folgen. Bei der Ankündigung hatte Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets, gesagt, man wolle zunehmend mit Ladengeschäften in Innenstadtlagen bei den Kunden punkten: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine gute Mischung aus großen Städten, Städten mit viel Potential für den Einzelhandel und die geografische Lage, also zum Beispiel dem Einzugsgebiet, die richtige Strategie für uns ist.“ Bedeutet im Umkehrschluss: Ulm hat aus Sicht des Handelsgiganten entsprechendes Potential.