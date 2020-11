Das Wirtschaftsministerium will heute in Stuttgart Zwischenbilanz zum neuen Ausbildungsjahr in Baden-Württemberg ziehen. Bei der digitalen Pressekonferenz werden auch konkrete Zahlen vorgestellt, wie es vorab hieß. Ausbildungen starten regulär meist im September. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie und wirtschaftlicher Turbulenzen für viele Betriebe wird im Jahresvergleich ein deutlicher Rückgang von angebotenen Ausbildungsstellen und geschlossenen Ausbildungsverträgen erwartet.

Im Sommer hatten bereits die Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkstag in Zwischenberichten von deutlichen Rückgängen bei der Zahl der Ausbildungsverträge in ihren Branchen gesprochen. Die IHK-Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe sowie das Handwerk decken zusammen erfahrungsgemäß mehr als vier Fünftel aller Ausbildungsverträge im Südwesten ab.