Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will 113 neue Stellen für ihr Ressort. Sie sollen die Betriebe in Sachen Arbeitsschutz beraten und kontrollieren, wie eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Stuttgart sagte. Seit Jahren beklagen Gewerkschaften, dass in Baden-Württemberg zu wenige Beamte kontrollieren, ob Betriebe Vorgaben zu Arbeitssicherheit einhalten. Zuerst hatte die „Schwäbische Zeitung“ (Samstag) darüber berichtet.

Eigentlich sollen auf einen Kontrolleur 10 000 Mitarbeiter in Betrieben kommen, im Südwesten ist ein Beamter aber für die doppelte Zahl zuständig. Städte- und Landkreistag unterstützen die Forderungen. Es gehe auch darum, Betriebe zu beraten. Bei Arbeitsunfällen drohten hohe Haftungsrisiken. Es sei im Interesse des Wirtschaftsstandorts, Firmen durch Beratung zu schützen.