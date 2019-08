In einem Prozess arbeitet das Landgericht Stuttgart die Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich auf. Am Mittwoch wurde die Anklageschrift verlesen.

„Die Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft hat die Insolvenz erst verursacht“, davon ist Firmengründer Willi Balz überzeugt. Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass der Windpark-Projektentwickler Windreich aus Wolfschlugen bei Stuttgart Insolvenz anmelden musste. Jetzt wird der Fall vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt.

Willi Balz wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem Insolvenzverschleppung, Betrug, unrichtige Darstellung, Gläuigerbegünstigung, Insiderhandel, Unterschlagung und vorsätzlichen Bankrott und Untreue vor. Fast vier Stunden dauert die Verlesung der Anklageschrift.

Mit dem Hauptangeklagten sind sieben weitere frühere Windreich-Verantwortliche angeklagt, darunter Walter Döring, einst baden-württembergischer FDP-Wirtschaftsminister. Beide weisen die Vorwürfe zurück, Balz wittert gar eine Kampagne von Gegnern der Energiewende. „Die Durchsuchung der Staatsanwaltschaft am 5. März 2013 war die Insolvenzursache. Davor war Windreich nicht insolvent“, sagte er bereits im Vorfeld des Prozesses zur dpa. Als Beweis führt er an, dass er zwei Tage zuvor noch die Zinsen für die Windreich-Anleihen in Höhe von 5 Mio. € bezahlt habe.

Geschäftsmodell der Firma Windreich war es, Windparks zu entwickeln. Dafür beschaffte sie Genehmigungen, organisierte den Bau und verkauften dann die Projekte an Investoren. So oder so ähnlich arbeiten fast alle Firmen in dieser Branche. Für die Risiken bis zum Verkauf der Anlagen stehen die Firmen ein. Im Fall von Windreich waren dies hunderte Millionen Euro von Geldgeben und knapp 200 Mio. € aus dem Vermögen von Balz.

Über die Jahre häuften sich so immer mehr Shculden an, bis dann2013 die Staatsanwaltschaft anklopft, kurz darauf folgte die Insolvenz.

Das Verfahren füllt schon jetzt mehr als 200 Aktenordner, bis Mitte 220 sind mehr als 40 Verhandlungstermine angesetzt.