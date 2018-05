Verkehr Vom Lastwagen erfasst

Berlin/Brüssel / Dorothee Torebko

Ein 63-Jähriger radelt bei Grün über die Ampel. Den Sattelschlepper, der rechts abbiegt, bemerkt er nicht. Auch der Lkw-Fahrer übersieht den Drahtesel. Der Rentner rutscht unter das Vorderrad des Gefährts und stirbt. Diese Szene ereignete sich in Berlin, doch sie ist exemplarisch für viele Unfälle von abbiegenden Lastwagen, die Radfahrer erfassen. Nun will die EU-Kommission entgegensteuern und elektronische Abbiege-Assistenten einführen.

Ziel der Verkehrssicherheitsagenda der EU ist die Vision „Zero“. Also: keine Verkehrstoten mehr. Die elektronischen Abbiege-Assistenten könnten dazu einen entscheidenden Beitrag leisten, meint der Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Burkhard Stork. Seit Jahren steigt die Zahl der getöteten Radfahrer durch abbiegende Lkw an. In Deutschland sterben so pro Jahr 30 bis 40 Menschen. „Wir schätzen, dass sich durch die Assistenten 60 Prozent der schweren Unfälle verhindern lassen“, sagt Stork und beruft sich auf Zahlen der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

Abbiege-Assistenten stützen sich auf Sensoren, die erkennen, ob sich Hindernisse im toten Winkel neben dem Lastwagen bewegen. Fahrer sehen diesen Bereich von ihren Kabinen nicht. Zwar helfen Spiegel, unübersichtlich bleibt die Situation trotzdem. Der elektronische Assistent erkennt den Radfahrer und alarmiert den Lkw-Führer durch Lichter und Töne. Allerdings ist die Technik noch nicht ausgereift. Laut UDV gibt es mit Daimler nur einen Anbieter. Das vom Autobauer entwickelte System warnt nur, es bremst aber nicht.

Nicht nur das mangelnde Angebot ist ein Problem. Bis es zur Einführung kommt könnten Jahre vergehen, es muss durch EU-Rat und Europa-Parlament. Der ADFC mahnt zur Eile. „Nun muss der Verkehrsminister im EU-Rat dafür sorgen, dass die Pflicht zum Einbau tatsächlich kommt und in Deutschland schnellstmöglich umgesetzt wird“, sagt Geschäftsführer Burkhard Stork.

Das Bundesverkehrsministerium befürwortet die Assistenzsysteme und verweist darauf, dass der Einbau solcher Hilfsmittel bereits gefördert werde. Was noch fehle, seien eine internationale einheitliche Regelung und verbindliche Vorschriften. Daran arbeite der Bund derzeit.

Auch die Länder üben Druck auf die Regierung aus. Vor drei Wochen brachten unter anderem Berlin und Brandenburg einen Entschluss in den Bundesrat ein, wonach Abbiegeassistenten für schwere Lastwagen Pflicht werden sollen – einschließlich der Nachrüstung.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) fordert eine Ausweitung der Assistenzsysteme. Diese sollten nicht nur warnen, sondern den Lkw im Notfall abbremsen können. Nötig sei zudem die Pflicht, diese Hilfsmittel auch zu benutzen. Denn bisher ist das nicht vorgeschrieben.