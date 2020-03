Die 168 Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg haben ihr Kreditgeschäft ausgebaut. Insgesamt legte es um 6,3 Prozent auf 108,6 Milliarden Euro zu, wie der Chef des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, Roman Glaser, in Stuttgart mitteilte. „Auch in schwierigen Zeiten können sich die mittelständischen Unternehmen und Privatkunden voll und ganz auf uns verlassen.“ Glaser will am Freitag (11.00 Uhr) über den Geschäftsverlauf für das vergangene Jahr informieren. Auch die Zahl der Mitglieder der Institute im Südwesten legte weiter zu – um 11 400 auf jetzt mehr als 3,78 Millionen.

