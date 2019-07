Im Streit um den ständig wachsenden Verkehr auf der Autobahn von Bayern über Österreich Richtung Brenner gab es am Donnerstag eine Annäherung. Hier einige Aspekte des Problems:



Die Deutschen Anliegen im Transitstreit

Die deutsche Seite wollte ein Ende der Lastwagen-Blockabfertigungen und der Ausweichfahrverbote Tirols. Durchreisende dürfen an Wochenenden in den Ferien an mehreren Autobahn-Abfahrten nicht mehr herunterfahren. Das soll österreichische Dörfer vom Ausweichverkehr entlasten. Die Blockabfertigungen, mit denen Tirol an bestimmten Tagen die Einreise von Lkw beschränkt, bringen seit 2017 regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite – ein Dauerärgernis. Kürzlich missbilligte auch EU-Kommissarin Violeta Bulc die Maßnahme. Doch hier bleiben die Fronten verhärtet. Tirol will an den Wochenend-Fahrverboten im Raum Innsbruck sowie an der Blockabfertigung festhalten. Deutschland hält sich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Österreich offen.



Das wollen Österreich und Tirol im Transitstreit

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) fordert seit langem eine Korridormaut, um die Lkw-Fahrten über die Brennerstrecke von München bis ins italienische Verona teurer zu machen. Der Verkehr rolle nur via Brenner über die Alpen, weil er die billigste Nord-Süd-Verbindung sei, sagt Platter. 2018 waren es mehr als 2,4 Mio. Lkw – mehr als über alle schweizerischen und französischen Alpenpässe zusammen. Immerhin wollen Österreich und Deutschland jetzt bei der EU-Kommission erreichen, dass die Maut auf dem Brennerkorridor erhöht werden kann.

Langfristige Lösung über die Schiene möglich?

Auch der schleppende Schienenausbau im bayerischen Inntal zum Brenner-Basistunnel, über den ab 2028 mehr Güter auf die Schiene kommen sollen, ist ein Streitpunkt. Platter wirft Deutschland vor, den Zeitplan nicht einzuhalten. Deshalb geht es auch um einen Ausbau oder eine Wiederbelebung der sogenannten Rollenden Landstraße, bei der Lkw auf die Schiene verladen werden.

Ferien, Fahrverbote, Grenzkontrollen: Droht der Verkehrskollaps?

Die große Frage ist, wie schnell die vereinbarten Maßnahmen wirken. Bisher haben die Ausweichfahrverbote keine gravierenden Auswirkungen gehabt. An Pfingsten: 44 Kilometer Lkw-Rückstau in Bayern. Noch schlimmer könnte es am nächsten Wochenende werden, wenn die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen. Zudem könnte der Rückreiseverkehr schleppender laufen als im Vorjahr.

