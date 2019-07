Gut zweieinhalb Jahre nach der Anklageerhebung kommt die Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich nun in Stuttgart vor Gericht. Das Verfahren gegen acht Verantwortliche - darunter Gründer Willi Balz - wird am 21. August beginnen, wie das Landgericht am Montag mitteilte. Vorerst sind 48 Verhandlungstage bis Ende April 2020 terminiert. Neben Insolvenzverschleppung und Beihilfe dazu geht es unter anderem auch um Betrug in Höhe von mehreren Millionen Euro. Balz hat die Vorwürfe stets als haltlos bezeichnet.

Windreich hatte 2013 auf Druck eines Gläubigers wegen hoher Schulden Insolvenz angemeldet. Anfang 2017 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Das Gericht rechnet mit einem extrem aufwendigen Verfahren. Die Anklageschrift hat 521 Seiten, die Akten füllen 234 Ordner, den Angeklagten stehen 19 Verteidiger zur Seite.