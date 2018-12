Stuttgart Verband: Bauern im Südwesten haben weniger gelitten

Stuttgart / DPA

Die baden-württembergischen Bauern haben dem Landesbauernverband zufolge im Vergleich zu anderen Bundesländern weniger unter der Trockenheit in diesem Sommer gelitten. Die Auswirkungen des Dürresommers fielen im Südwesten deutlich geringer aus als im Norden oder Osten der Bundesrepublik, sagte Landesbauernverband Joachim Rukwied am Montag in Stuttgart. In einzelnen Landesteilen habe sich das Wetter aber sehr unterschiedlich entwickelt. So habe der Süden Baden-Württembergs weniger unter dem ausbleibenden Regen zu leiden gehabt.

Wie viele baden-württembergische Bauern Dürrehilfen beim Landwirtschaftsministerium beantragt haben, ist bislang nicht bekannt. Bundesweit beantragten mehr als 8000 staatliche Hilfen. Auch wie sich das Wetter in diesem Sommer auf die Verdienste ausgewirkt hat, konnte Rukwied noch nicht sagen.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017/2018 (bis Ende Juni), in dem die Frühjahrsfröste 2017 vor allem Wein- und Obstbauern zu schaffen machten, haben die baden-württembergischen Bauern bundesweit erneut am wenigsten verdient. Mit durchschnittlich 36 320 Euro pro Familienarbeitskraft konnten sie zwar ihren Verdienst im Schnitt gegenüber dem Vorjahr um 16,3 Prozent steigern, bundesweit lag der aber um mehr als 9000 Euro höher. Das liegt unter anderem an den eher kleinen Betriebsgrößen im Südwesten.

Pressemitteilung Bauernverband zur Geschäftsentwicklung 2017/18

Buchführungsergebnisse 2017/18

MLR zu Dürrehilfen