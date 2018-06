Urlaubsgeld Urlaubsgeld nur für jeden zweiten

Berlin/Düsseldorf / Dieter Keller

Jeder zweite Arbeitnehmer kann sich in diesen Wochen freuen: Auf dem Konto landet das Urlaubsgeld als zusätzliche Zahlung. In tarifgebundenen Unternehmen erhielten es im vergangenen Jahr bundesweit 71 Prozent der Arbeitnehmer, in nicht tarifgebundenen nur 38 Prozent. Das ergab eine Online-Befragung des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, an der sich über 28 000 Beschäftigte beteiligten.

Wie beim Weihnachtsgeld haben Arbeitnehmer keinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld. Wenn es nicht nach einem Tarifvertrag für eine Branche oder eine Firma verbindlich ist, sind die Arbeitgeber frei in der Entscheidung. Zudem ist das Urlaubsgeld dann eine freiwillige Leistung, die es nicht in jedem Jahr geben muss.

Männer bekommen häufiger Urlaubsgeld als Frauen. Zwei Drittel der größeren Betriebe über 500 Beschäftigten zahlen es, aber nur gut ein Drittel der kleinen mit weniger als 100 Mitarbeitern.

Deutlich sind auch immer noch die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland: Im Westen gab es 2017 für 52 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld, im Osten nur für 36 Prozent. Ein wesentlicher Grund für die Unterschiede dürfte die Tarifbindung sein: Im Wesen arbeiten nur etwa 40 Prozent in einem Betrieb, für den weder ein Branchen- noch ein Firmentarifvertrag gilt. Im Osten ist es mehr als die Hälfte.

In einigen Bereichen wie dem Öffentlichen Dienst wird kein Extra-Urlaubsgeld bezahlt. Dort wird es mit dem Weihnachtsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammengefasst. Die Deutsche Bahn rechnet das Urlaubsgeld ins monatliche Gehalt ein.

Große Unterschiede auch bei der Höhe des tariflichen Urlaubsgelds: Am niedrigsten war es 2017 im Westen in der Landwirtschaft mit 225 €, am höchsten in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie mit 2355 €. Dabei hat das WSI jeweils die Beträge für die mittlere Vergütungsgruppe ausgerechnet. Nur in wenigen Branchen gibt es keinen Unterschied zwischen West und Ost, etwa bei Versicherungen und der Chemieindustrie.

Das tarifliche Urlaubsgeld stieg 2017 nur in der Hälfte der vom WSI ausgewerteten Branchen. Den kräftigsten Zuschlag bekam das Bauhauptgewerbe mit über 30 Prozent.