Stuttgart Unternehmer: WM-Ausrichter Russland gewinnt an Vertrauen

Stuttgart / DPA

Fußball-WM-Ausrichter Russland gewinnt ungeachtet der Sanktionen im Ukraine-Konflikt aus Sicht von deutschen Unternehmern als Wirtschaftspartner wieder an Vertrauen. „Das Schlimmste ist vorbei“, sagte der Stuttgarter Unternehmer Klaus Mangold am Donnerstag auf dem Wirtschaftstag Russland in Stuttgart. Die russische Wirtschaft komme wieder in Schwung. „Starte jetzt, bevor es zu spät ist“, meinte Mangold vor Unternehmern und Investoren. Der frühere Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der Honorarkonsul Russlands im Südwesten ist, rief dazu auf, sich wieder um Russland als strategischen Partner zu bemühen.

Korruption, Vetternwirtschaft und „Überbürokratisierung“ seien zwar weiter große Probleme, sagte der Chef der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp. Trotzdem sei das Land ein interessanter Investitionsstandort - mit niedrigem Rubelkurs und vergleichsweise gut qualifizierten Arbeitskräften. „Die Lage ist besser als die allgemeine Wahrnehmung.“ Der Wirtschaftstag Russland ist Teil der Außenwirtschaftsmesse Global Connect in Stuttgart.

Global Connect

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer