Kommentar Thomas Veitinger zur Einigung beim Radio-Empfang UKW muss bleiben

Ulm / Thomas Veitinger

Manchmal muss man sich schon wundern. Wegen eines Streits zwischen Sendernetzbetreibern und Antennenbesitzern kam es beinahe zur Abschaltungen von UKW-Sendungen. Bis zu zehn Millionen Hörer wären betroffen gewesen.

Nur zur Erinnerung: Radio war 2017 nach Fernsehen das zweithäufigst genutzte Medium. 177 Minuten wurden Musik, Wortbeiträgen, Hörspielen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr durchschnittlich zugehört – täglich. Und trotzdem riskierte man einen Blackout.

Das UKW-Geschäft gehörte einst der Deutschen Bundespost und gelangte mit der Privatisierung der Post Ende der 80er Jahre zur Telekom. Diese gründete den UKW-Betrieb in die Media Broadcast aus. Mit der Aufspaltung von Antennen- und Sendebetrieb entfiel auch die Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Eine Deregulierung, deren Auswirkungen so nicht gewollt sein konnten.

Am Schluss ging es nur ums Geld. Und das in einer Zeit, in der der Rundfunkbeitrag in der Kritik steht. Nur gut, dass sich alle Beteiligten nun zusammenraufen. Vielleicht schüchterte auch die Androhung juristischer Schritte des Deutschlandfunks und der Bundesnetzagentur ein.

Dies sollte auch eine Mahnung für eine mögliche UKW-Abschaltung zugunsten des digitalen DAB+ sein: UKW muss so lange bleiben, bis die Deutschen freiwillig abschalten.