Fahrzeuge Trump droht mit Zoll auf Import-Autos

Washington / Peter DeThier

Die deutsche Exportwirtschaft und vor allem die Autoindustrie könnten in den kommenden Wochen mit heftigem Gegenwind aus Washington zu kämpfen haben. Am 1. Juni läuft die Freistellung der EU von Präsident Donald Trumps Zöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus. Nun hat Trump nachgelegt und konkret Autoherstellern mit Sanktionen gedroht. Zur Debatte stehen Zölle in Höhe von 25 Prozent, die im Ausland gefertigte Pkw treffen würden.

Einen Wettbewerbsvorteil würden deutsche Autobauer gegenüber einigen ausländischen Konkurrenten insofern haben, als beispielsweise Modelle von VW, BMW und Daimler, die in in den USA gefertigt werden, von den Sanktionen ausgenommen wären. Im Verhältnis zu Toyota, Honda, Hyundai und anderen nicht-amerikanischen Produzenten würde die deutsche Industrie aber dennoch relativ schlecht abschneiden. Japanische und koreanische Hersteller fertigen nämlich 70 Prozent ihrer Wagen in den USA, europäische Unternehmen dagegen nur 30 Prozent. Klärungsbedürftig bliebe noch, wie es beispielsweise um VW- und Mercedes-Modelle bestellt wäre, die in Mexiko vom Band rollen. So schreibt das nordamerikanische Freihandelsbkommen (Nafta) vor, dass Autos zu 62,5 Prozent mit Teilen gefertigt werden müssen, die aus den USA, Kanada oder Mexiko stammen, um zollfrei zu bleiben. Trump will diesen Mindestanteil auf 85 Prozent erhöhen.

Wie auch bei den Stahlzöllen berufen sich Trump und sein Handelsminister Wilbur Ross bei der Androhung der Zölle auf Paragraph 232 eines aus dem Jahr 1962 stammenden Handelsge­setzes. Dieses ermächtigt den Präsidenten, Sanktionen zu ergreifen, wenn bestimmte Im­porte die nationale Sicherheit ge­fährden. Während der vergangenen 20 Jahre sei der Anteil ­importierter Pkw an allen in den USA verkauften Autos von 32 auf 48 Prozent gestiegen, die Beschäftigung in der Branche aber um 22 Prozent gesunken, heißt es. Demnach sei es zu einer „Erosion der heimischen Automobilindustrie“ als Ergebnis der hohen Einfuhren gekommen.