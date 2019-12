Nach mehr als sechs Jahren Bauzeit hat die Tiefengeothermie-Anlage auf dem Kasernengelände Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) den Probebetrieb aufgenommen. In sechs Monaten soll der Übergang in den Regelbetrieb erfolgen, teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr am Mittwoch mit. Laut Bundeswehr musste der Start unter anderem wegen Lieferverzögerungen mehrfach verschoben werden. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Mit der Anlage will die Bundeswehr die Staufer-Kaserne künftig mittels Erdwärme heizen und jährlich 1500 Tonen CO2 einsparen. Bohrbeginn war 2013.