Die Frau seufzt. „Ich habe drei Kinder, bin alleinerziehend. Was soll aus mir werden?“ Bislang arbeitet die Angestellte in einem Thomas-Cook-Hotel in Torremolinos. Was nach der Thomas-Cook-Pleite mit dem Hotel geschieht, ist unsicher. Spanien leidet wie viele andere Länder unter dem Aus des äl...