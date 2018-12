Friedrichshafen Teststrecke für automatisiertes Fahren erweitert

Friedrichshafen / DPA

Eine Teststrecke für automatisiertes Fahren mitten im Stadtverkehr in Friedrichshafen wird ausgeweitet. Voraussichtlich ab Januar 2019 sollen Testfahrzeuge auch durch Innenstadt und Fußgängerzone fahren, wie der Erste Bürgermeister Stefan Köhler am Mittwoch bekanntgab. Die Fahrzeuge haben Fahrer an Bord und sollen mithilfe von Kameras und Sensoren Daten sammeln.

Aus ihnen solle das System lernen, um sich eines Tages ohne Eingreifen eines Menschen autonom zu bewegen, erklärte der Leiter der Vorentwicklung beim Autozulieferer ZF, Torsten Gollewski. Das Unternehmen hatte die Pläne mit dem Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer initiiert und wird die Fahrzeuge auf die Strecke schicken.

Im März 2018 hatte der Gemeinderat einen Abschnitt im Norden der Stadt beschlossen - auf diesem sind bereits Testfahrzeuge unterwegs. Aktuell werden dort nach Angaben der Stadt Ampelanlagen technisch so aufgerüstet, dass sie mit den Fahrzeugen kommunizieren können.