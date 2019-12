Vom Flughafen gratis weiter mit Bus oder S-Bahn: Der Stuttgarter Airport will Passagieren, die in der Landeshauptstadt landen, im kommenden Jahr kostenlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr anbieten - im Rahmen eines mehrmonatigen Tests. Das kündigte Flughafen-Chefin Arina Freitag am Mittwoch an. Der Schritt werde auch ergriffen, um die wachsende Zahl von wartenden Autos vor dem Flughafen zu reduzieren. „Wir sind deutschlandweit der erste Flughafen mit einem solchen Angebot“, sagte Freitag.

In Stuttgart gelandete Passagiere sollen sich den Plänen zufolge an speziellen Fahrkartenautomaten an der Gepäckausgabe solche Gratis-Tickets ziehen können. Diese sollten namentlich gebunden, zwei Stunden gültig und im gesamten Netz des Stuttgarter Verkehrs- und Tarifverbunds nutzbar sein, sagte Freitag. Als Nachweis müsse der Passagier auch in Bus oder S-Bahn die Flug-Bordkarte dabei haben. Die Testperiode sei noch nicht terminiert, solle aber vermutlich zwei bis drei Monate dauern.