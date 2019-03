Kostet die Umstellung hin zu mehr Elektromobilität Zehntausende Jobs oder bringt sie neue Wertschöpfung ins Land? Eine Studie soll die Chancen der Transformation für die Industrie in Baden-Württemberg und den Standort beleuchten. Dabei geht es auch um Perspektiven der Digitalisierung. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellen die Ergebnisse heute in Stuttgart vor. Landläufig wird davon ausgegangen, dass durch die Transformation hin zur Elektromobilität viele Jobs auch im Südwesten wegfallen könnten.

Bei den hiesigen Autobauern haben die Betriebsräte deshalb ausgehandelt, dass nicht nur die Elektromodelle an bestehenden Standorten gefertigt werden. Im vergangenen Jahr hatte die Daimler-Geschäftsleitung unter dem Druck der Arbeitnehmer entschieden, dass künftig auch Batterien am Stammsitz in Untertürkheim gefertigt werden. In diesem Jahr will der Betriebsrat auch Zusagen über die Produktion von Antrieben für Elektroautos aushandeln.