Mehr als 100 Städte und Gemeinden kaufen sich als neue Miteigentümer in die Strom- und Gasnetze im Südwesten ein. Sie beteiligen sich nach Angaben des Energieversorgers EnBW an der ersten Runde des im vergangenen Jahr gestarteten Programms „EnBW vernetzt“. Dabei soll über ein Beteiligungsmodell maximal ein knappes Viertel der EnBW-Tochtergesellschaft NetzeBW an die Kommunen abgegeben werden. Diese kaufen dazu Anteile an einer Beteiligungsgesellschaft, die dann wiederum bis zu 24,9 Prozent an der NetzeBW halten soll.

Mitmachen können früheren Angaben zufolge die etwa 550 Städte und Gemeinden im Land, in denen NetzeBW Eigentümerin und Betreiberin des Strom- oder Gasnetzes ist. Wie viele Anteile jede Kommune kaufen kann, hängt unter anderem von ihrer Größe ab. Weitere Details zur ersten Beteiligungsrunde will die EnBW am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.