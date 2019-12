Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Streik bei Kaufhof und Karstadt aufgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge Kaufhof-Filialen in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Göppingen und Freiburg, außerdem Karstadt Sports und Karstadt Feinkost in Mannheim und Stuttgart. In der Stuttgarter Innenstadt sind zudem eine Demonstration und eine Kundgebung geplant. Die Tarifverhandlungen finden am Donnerstag und Freitag statt.

Streik bei Kaufhof: Wie geht es in Reutlingen weiter? Beschäftigte legen am Donnerstag Arbeit nieder Reutlingen

Verdi und Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln bereits seit einiger Zeit über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss entstandenen neuen Warenhausriesen. Laut Verdi würde eine Verschmelzung ohne neuen Tarifvertrag für die Kaufhof-Beschäftigten automatisch eine rund elfprozentige Entgeltabsenkung bedeuten.